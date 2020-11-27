Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı

27.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:51

Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı Van ve Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muhtar biri korucu başı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı

VAN - Van ve Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muhtar biri korucu başı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van ve Siirt'te 9 hedef şahsa yönelik Başkale ilçesinde 3'ü aktif görevde muhtar ve biri aktif görevde olan korucu başı, Gürpınar ilçesinde biri eski mahalle muhtarı olmak üzere 2 kişi, İpekyolu ilçe merkezinde 1 ve Siirt ilinde 1 olmak üzere 27 Kasım 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışması sürüyor. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 3 muhtar biri korucu başı 8 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU

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