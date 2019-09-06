Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama
VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığında PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.