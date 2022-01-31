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Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

VAN (İHA) - Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haber

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