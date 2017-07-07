Van'da Terör Operasyonu: 18 Tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 18'i tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Erciş ilçesinde 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye/yardım ve yataklık' yapan şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Haziran 2017 tarihinde yapılan operasyonda 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 37 şahıs, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte 5 Temmuz 2017 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup, 18 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN