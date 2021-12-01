Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Haberler
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Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

VAN'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (DHA) - VAN'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma', 'terör örgütü propagandası yapma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçları kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı.Öte yandan polisin, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Van'da 507 lise öğrencisine terör örgütlerinin eleman kazandırma yöntemleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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