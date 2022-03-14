Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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VAN'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli ile 8 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Emniyette 14 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel