Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haberler

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