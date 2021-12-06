Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü Pkk propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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