Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

15.10.2019 11:21

Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 şahıs gözaltına alındı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 şüpheliye yönelik 13 ayrı adreste sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA