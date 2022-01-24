Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haber

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