Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbarat üzerine terör örgütü PKK'nın propagandası yapan kişilere yönelik Gevaş ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.


Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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