Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
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Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı

Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel

VAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, biri muhtar 5 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, biri muhtar 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarını işlediği tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri muhtar, 5 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

  


Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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