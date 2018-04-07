Van'da Terk Edilen 6 Kardeşe Van Büyükşehir Belediyesi Sahip Çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde anne ve babaları tarafından terk edilen 6 kardeşe Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak yardımda bulundu.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde ikamet eden 6 kardeşin ekonomik nedenlerden dolayı baba Reşit Yarar, 3 yıl önce terk etti. Babanın aileyi terk etmesi üzerine çocuklarına bakmakta zorlanan anne Fatma Yarar da 3 ay önce çocuklarını bırakarak ortadan kayboldu. Çocukların bu büyük dramı haberlere konu olunca Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Aileye ilk etapta gıda ve giyim yardımında bulunan ekipler, ayrıca aileye her ay düzenli olarak para yatırılan sosyal kart verdi. Aile ise geçici ev talebini kabul etmeyince evin beyaz eşyaları ve genel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Eve gidip incelemelerde bulunan Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Elhansu "Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçerek eve geldik. Evde bulunan çocukların durumlarını bizzat kontrol ettik. Çok şükür sağlık problemleri yok. Ama evde birçok eksik var. Biz bunları not ettik. Aileye ilk etapta maddi yardımda bulunduk. Yine aileye sosyal kart verdik. Evin ihtiyacı olan beyez eşyaları da alacağız. Baba ile de telefonda görüştüm. Kendisi Trabzon'daydı bugün itibariyle Van'a geldi. Bundan sonra çocuklarının yanında kalacağını söyledi. Bizde olayın takipçisi olacağız" dedi. - VAN