Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti

11.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:49
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde olduğu gibi Van'daki okullarda da bayrak töreni düzenlenip, İstiklal Marşı okundu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde olduğu gibi Van'daki okullarda da bayrak töreni düzenlenip, İstiklal Marşı okundu. Erciş ilçesindeki törene, belediyenin temizlik görevlileri de kürek ve süpürgelerini bırakarak, eşlik etti.  

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince pazartesi sabahları ve cuma akşamları okullarda İstiklal Marşı'nın okunmaması nedeniyle karar aldı. Bunun üzerine ülke genelinde tüm okullarda, pazartesi sabahı bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması kararlaştırıldı. Van'daki okullarda da bugün saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Erciş ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmenler, bahçede İstiklal Marşı okurken, göndere bayrak çekildi. Bu sırada yol kenarında çalışan Erciş Belediyesi'nin temizlik ekipleri de kürek ve süpürgelerini bırakarak, törene eşlik etti.Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Kenan Yıldız, Erciş Belediyesi temizlik görevlilerinin bu törene katılmalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Yıldız, temizlik görevlilerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatı doğrultusunda pazartesi günleri okullarda bayrak töreni, İstiklal Marşı töreni yapılacağı talimatı ulaştı bize. Bizler de İstiklal Marşı töreni için bir araya geldiğimizde Erciş Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlilerinin dışarıda çalıştığını gördük. Bizler törene başladığımızda onların da çöp araçlarını bırakıp bize eşlik ettiklerini gördük. Çok duygulandık. Biz onlara bu duyarlılığı gösterdikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. 


Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:56:20. #1.15#
title