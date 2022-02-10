Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 şahıs, çaldıkları telefonla birlikte yakalandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın alıkonulup darp edilerek cep telefonunun gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan kamera ve saha çalışması sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 şahsı çaldıkları cep telefonuyla birlikte yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edilmiştir. Gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa