Van'da tekvando müsabakaları sona erdi

03.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:38

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yıllık faaliyet programında yer alan ve Tekvando İl Temsilciği organizasyonluğunda 8 kulüpten 106 sporcunun katılımıyla yapılan il birinciliği ve Türkiye seçmeleri tamamlandı.



İskele Yatılı Bölge Ortaokulunun spor salonunda yapılan tekvando il birinciliği müsabakaları gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Zorlu ve çekişmeli müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Tekvando İl Temsilcisi Murat Yazlık, okul müdürleri ve çocuklarını izlemeye gelen veliler tarafından verildi. Yapılan ödül töreni sonunda açıklamalarda bulunan Murat Yazlık, il seçme müsabakalarında birinci olan sporcuların Türkiye şampiyonasına katılacaklarını belirterek, hedeflerinin ulusal ve uluslararası şampiyonluk yaşatan sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Murat Yazlık, "Van Tekvando İl Temsilciliği olarak organizasyonluğunu yaptığımız ve 8 kulübümüzden 106 sporcumuzun katılım sağladığı il birinciliği ve Türkiye şampiyonası seçmelerinde bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere, müsabakalarda görev alan antrenörlerimize ve hakemlerimize çok teşekkür ediyor, ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, 8 farklı kulüpten 106 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda zorlu karşılaşmaların yaşandığına bizzat şahitlik ettiğini belirterek, "Her zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sporcularımızın bu branşa ne kadar yatkın ve hevesli olduklarını gördük. Van'da bugün önemli bir seçme müsabakasının heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz her kategoride en başarılı sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi başarı kürsüsünde gurur verici başarılarla yer almaktır. Bu duygu ve düşüncelerle il birinciliği müsabakalarının gerçekleşmesinde emeği geçen il temsilciliğimize, sporcularımızın yetişmesinde emekleri oldukça fazla olan antrenörlerimize ve salonumuzu dolduran değerli ailelerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA