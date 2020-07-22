Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı
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Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

Van'da tedavileri tamamlanan çeşitli türlerde 23 kuş, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı
22.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:26

Van'da tedavileri tamamlanan çeşitli türlerde 23 kuş, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 1 doğan ve 6 karganın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timinin katılımıyla, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile çevre illerdeki yaban hayvanlarını tedavi edip doğaya bıraktıklarını söyledi.

Aslan, "Bugün 23 kuşu doğaya bıraktık. Türkiye'de bir defada bu kadar sayıda yaban hayvan salımı oldu. Destek olan ailelere ve ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.

Yaralı getirdiği kuşu merkeze teslim eden vatandaşlardan Ahmet İpin de tüm insanların yaban hayatına karşı duyarlı olmasını istedi.

Programın ardından, yaralı kuşları merkeze getiren bazı vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

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