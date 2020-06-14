Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı(2) MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDIVan'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantaniya alınan mahallede, sağlık taraması başlatıldı. Taziyede dönen kişilerin ilçe merkezinde girdikleri iş yerleri de belirlenip, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Giriş ve çıkışlara kapatılan 130 hane ve 850 nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise, jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaştırılmaya çalışılıyor.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-

Kaynak: DHA