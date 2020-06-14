Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı(2)
MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDIVan'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
14.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:44
MAHALLEDE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI
Van'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantaniya alınan mahallede, sağlık taraması başlatıldı. Taziyede dönen kişilerin ilçe merkezinde girdikleri iş yerleri de belirlenip, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Giriş ve çıkışlara kapatılan 130 hane ve 850 nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise, jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaştırılmaya çalışılıyor.Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-
Kaynak: DHA