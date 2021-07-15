Van'da taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga: 2 yaralı

VAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, birbirlerine sopayla saldırıp, taş ve sandalye fırlattı.

VAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, birbirlerine sopayla saldırıp, taş ve sandalye fırlattı. Polisin sonlandırdığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine sopayla saldırarak, taş ve sandalye fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 2 kişi, yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı