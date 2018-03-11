Van'da Husumetli İki Grup Arasında Sopalı, Bıçaklı Kavga! 1'i Kadın, 6 Yaralı
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Van'da Husumetli İki Grup Arasında Sopalı, Bıçaklı Kavga! 1'i Kadın, 6 Yaralı

Van'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı , sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

Van'da Husumetli İki Grup Arasında Sopalı, Bıçaklı Kavga! 1'i Kadın, 6 Yaralı

Van'da, ellerinde taş, sopa ve bıçaklarla karşı karşıya gelen iki grup önce tartıştı sonra birbirine girdi. Kavgada 1'i kadın, 6 kişi yaralandı.

SOPALI, TAŞLI, BIÇAKLI KAVGA

Olay,saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi'ndeki Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

KAVGAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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