Van'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 esnaf da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı