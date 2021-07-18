Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
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Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ve Başkale ilçelerinde selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için imkanlarını seferber etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ve Başkale ilçelerinde selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için imkanlarını seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak sonrası Erciş ve Başkale ilçelerinde meydana gelen sellerden etkilenen 27 mahallede belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler, selden etkilenen mahallelerde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarını da onarıyor.

Sel afetinin ilk anından itibaren Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirten Erciş'in Tekler Mahalle Muhtarı Şeref Deniz, "Büyükşehir ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ekipler, mahalle yollarımızda ve mahallemizin içinde oluşan çamurları temizledikten sonra şimdi de tarım arazilerimizin yollarında çalışma yapıyor. Hep birlikte selin zararlarını sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırkdeğirmen Mahalle Muhtarı Yakup Akbaş ise devletin bu süreçte yanlarında olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yağışların etkili olduğu Başkale ilçesine bağlı Belekli Mahallesi Muhtarı Suat Kılıç ise 2 saat içerisinde sel sularının mahallede ciddi hasara yol açtığını ifade ederek, "Zararlarımız büyük. Mahallemizde çok sayıda hayvanımız telef oldu. Ahırlar ile bazı evlerimiz yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Bizleri böyle bir zamanda yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla harekete geçtiklerini ifade eden Başkale Şantiye Şefi Ümit Aslan, sel olaylarında can kaybının yaşanmadığını ancak maddi hasarın büyük olduğunu belirtti.

Aslan, bayramda her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için çaba gösterdiklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'in koordinasyonuyla ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. 2 ilçemizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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