Van'da Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs günü ise Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye giden kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

JANDARMA EKİPLERİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTIBunun üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina uygulamasına karar verdi. Karantina altına alınan mahallede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekiplerinin de mahalledeki çalışmaları sürüyor. Aynı taziyede, il dışından gelen ve koronavirüs hastası olan bir kişi, cenaze evinde 12 kişiye virüsü bulaştırmıştı.

Kaynak: DHA