Van'da, tarlada toprağa gömülü çuvallar içerisinde 248 kilo eroin ele geçirildi Van'da, tarlada toprağa gömülü çuvallar içerisinde 248 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpek 'Rexo' yardımı ile yapılan aramada,tarlada toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van'da, tarlada toprağa gömülü çuvallar içerisinde 248 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpek 'Rexo' yardımı ile yapılan aramada,tarlada toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili A.E, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin Mahallesi'nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı üzerine hareket geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, A.E'nin evi ve çevresinde arama yaptı. Narkotik köpek 'Rexo' yardımı ile yapılan detaylı aramada, eve 700 metre mesafede bulunan tarlada toprağa gömülü 8 çuval içerisinde 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.E gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA