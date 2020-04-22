Van'da tarımsal üretimde aksamanın yaşanmaması için çiftçiler bilgilendiriliyor
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Koronavirüs, Gürpınar, Van, Güncel, Haber

Van'da tarımsal üretimde aksamanın yaşanmaması için çiftçiler bilgilendiriliyor

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında üretimin aksamaması için çalışmalarını artırdı.

22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
Van'da tarımsal üretimde aksamanın yaşanmaması için çiftçiler bilgilendiriliyor

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında üretimin aksamaması için çalışmalarını artırdı.

Sezonunun gelmesiyle tarlalarını sürmeye başlayan çiftçilere destek vermek için sahada çalışma yürüten ekipler, mahallelerdeki üreticileri ziyaret ederek eksiklerini gidermelerine yardımcı oluyor.

Bu kapsamda Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahallesi'ne gelen ekipler, dikim, tohum yatağı hazırlama, ağaç budama, fide ve fidan dikimi konularında çiftçileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini aldıklarını, üreticileri de bu konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınından sonra sorunlarla karşılaşılmaması için tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı yerlerde çalışmalarını artırdıklarını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının üretimi etkilememesi için tedbirlerimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu mevsim tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bir dönem. Bu yoğun dönemde üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Çiftçilere verimli tarım yapılması için bilgiler veriyoruz. Önemli olan salgın bitikten sonra gıda konusunda sıkıntı yaşamamak. Çiftçilerimizin programlı, planlı ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımıza evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Tarımsal üretim faaliyetlerinin devam etmesi için çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA

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