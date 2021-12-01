Van'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek

VAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile (TDİOSB) hem hayvancılığın daha modern yapılması sağlanacak hem de binlerce kişilik istihdam oluşturulacak.

Valilik öncülüğünde hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar belediyeleri, Van Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin paydaş olduğu TDİOSB projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık tarafından onaylanan ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB projesiyle, Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında mera olarak kullanılan 17 milyon metrekarelik arazinin 4 milyon metrekarelik bölümünde modern hayvancılığın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor.

Et ve deri işleme, yem fabrikası, besi işletmelerinin kurulacağı bölgede, hayvan gübrelerinden elektrik enerjisi üretecek biyometan tesisi de inşa edilmesi hedefleniyor.

Tüm yasal süreçleri tamamlanan TDİOSB'nin 2022 yılı yatırım programı kapsamında inşasına başlanmasıyla, doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

"Hayvan varlığının artmasına katkı sağlayacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kent merkezinde faaliyet gösteren büyükbaş besi işletmelerini şehir dışına çıkararak sanayi ile entegre edilmiş, katma değer oluşturma esasına dayalı hayvancılık yapabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda besi işletmelerinin şehirde yarattığı çevre sorunlarının giderilmesini amaçladıklarını belirten Görentaş, bu kapsamda 2017 yılında kentteki ilgili kurumlarla bir araya gelerek TDİOSB'nin kurulması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Uzun zamandır planlanan projenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayıyla tüzel kişiliğe kavuştuğunu belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan mera alanı proje için tahsis edildi. Projenin birinci etabında 22 bin, ikinci etabında ise 18 bin büyükbaş kapasiteli 186 besi işletmesi, sanayi, arıtma ve biyometan tesisleri, acil kesim üniteleri ile idari ve sosyal birimler kurulacak. Bölgede yaklaşık 3 bin kişiye istidam sağlanacak. İşletmelerden çıkan çiftlik gübresi ile verimsiz olan bölgedeki araziler ıslah edilerek yem bitkilerinin üretimi yapılacak. Böylelikle işletmelerin kaba yem ihtiyacı da karşılanmış olacak. Proje tam kapasiteye ulaştığında hayvan sayısını 40 bine çıkararak OSB'yi ülkemizin en önemli üretim-sanayi entagrasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Görentaş, büyükbaş hayvancılık bakımından da Van'ın bir merkez haline geleceğine inandığını ifade etti.

TDİOSB'nin kurulmasıyla kentteki besicilik faaliyetlerinin üst seviyeye çıkacağını söyleyen Görentaş, "Hayvancılığın gelişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projemiz devam ediyor. Bakanlığımız ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği veriyor. Ekipman, yemlik, yonca tohumu desteklerimiz var. İlimizde silajlık mısır üretiminin yaygınlaşması için projeler geliştirdik. Van'da yapılan tarım ve hayvancılığı bir üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarımız devam ediyor. Desteklemeler sayesinde hayvan sayısı daha da artacak." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Emre Ilıkan - Ekonomi Haberleri

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