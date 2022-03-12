Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü programı düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Edremit ilçesindeki Şamran Kanalı güzergahında yapıldı.

Sabah saatlerinde araçlarla ücretsiz toplanma alanına getirilen 800'u aşkın doğasever yürüyüşe başladı.

Tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen tarihi kanal boyunca yürüyen doğaseverler, fotoğraf çekti, güzel manzaranın tadını çıkardı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bekiroğlu, "Doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize bir imkan sağlamış olduk. Etkinliklerimiz belirli periyotlar halinde devam edecek. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.