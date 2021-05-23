Van'da tarihi geçmiş ürün satan 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı
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Van'da tarihi geçmiş ürün satan 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı

Van'da tarihi geçmiş ürün satan 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş, değiştirilmiş gıda ve ürün satan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren 5 iş yerinde yapılan incelemede, çeşitli cips markalarına ait son kullanma tarihi geçmiş 580 ürün bulundu.

Söz konusu işletmelerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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