Van'da tarihi geçmiş ürün satan 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı

Van'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş, değiştirilmiş gıda ve ürün satan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren 5 iş yerinde yapılan incelemede, çeşitli cips markalarına ait son kullanma tarihi geçmiş 580 ürün bulundu.

Söz konusu işletmelerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar