Van'da tarihi eser operasyonu

Van'da tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesinde tarihi eser, kaçak sigara ve 1 adet (F) serisi dolar ele geçirildi.

29.08.2019 10:37
Van'da tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesinde tarihi eser, kaçak sigara ve 1 adet (F) serisi dolar ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesinde ikamet eden şüpheli şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke bulundurduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın adresinde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 246 adet madeni sikke ve para 65 paket kaçak sigara, 1 adet (F) serisi dolar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
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