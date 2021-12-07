Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince 33 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince 33 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen S.M'nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 33 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

S.M. gözaltına alındı.

Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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