Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 67 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cihangören Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda farklı dönemlere ait 54 süs eşyası ve obje ile 13 sikke ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA