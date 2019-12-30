Van'da tarihi eser kaçakçılığı
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Van'da tarihi eser kaçakçılığı

Van'ın Gevaş ilçesinde Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 656 parça tarihi eser bulundu.

30.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:48
Van'da tarihi eser kaçakçılığı

'ın Gevaş ilçesinde , Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 656 parça tarihi eser bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 544 sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, mühür ve 69'u muhtelif 656 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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