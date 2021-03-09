Van'da "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü tarafından "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı.

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü tarafından "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi ziyaret eden İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Kurum olarak insanı merkeze alan, cinsiyet temelli değil şahsiyet temelli bir anlayışı benimsediklerini belirten Ercek, şunları kaydetti:

"İnsan ilişkilerimizde adaleti, merhameti, ahlakı, sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşama iradesini öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Ücretsiz verdiğimiz eğitimlerle, rehberlik çalışmalarıyla gençlerin geleceklerini kurmalarına imkan sağlıyoruz. Toplumu kadın-erkek birlikte inşa edeceğiz."

Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise İpekyolu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlerin ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kategorilere ayırdıklarını belirtti.

Yetenek havuzuna aktardıkları gençlere orta ve ileri düzeyde eğitimler verdiklerini aktaran Taşdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gençlerimizin kadınlara verdiği değeri ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi açıldı. Gençlerimizin ortaya koyduğu özveri takdire şayandır. Emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan