Van'da "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı

09.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:22
Van'da

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü tarafından "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı.

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü tarafından "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi ziyaret eden İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Kurum olarak insanı merkeze alan, cinsiyet temelli değil şahsiyet temelli bir anlayışı benimsediklerini belirten Ercek, şunları kaydetti:

"İnsan ilişkilerimizde adaleti, merhameti, ahlakı, sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşama iradesini öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Ücretsiz verdiğimiz eğitimlerle, rehberlik çalışmalarıyla gençlerin geleceklerini kurmalarına imkan sağlıyoruz. Toplumu kadın-erkek birlikte inşa edeceğiz."

Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise İpekyolu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlerin ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kategorilere ayırdıklarını belirtti.

Yetenek havuzuna aktardıkları gençlere orta ve ileri düzeyde eğitimler verdiklerini aktaran Taşdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gençlerimizin kadınlara verdiği değeri ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi açıldı. Gençlerimizin ortaya koyduğu özveri takdire şayandır. Emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Nükhet Duru Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" konulu resim sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:45:16. #1.15#
title