Van'da "Taraftar Sokak" Açıldı

İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan butik sokak çalışmaları kapsamında düzenlenen "Taraftar Sokak" hizmete açıldı.

Kazım Karabekir Caddesi'ne açılan 82 metrelik bir sokağı, Van Büyükşehir Belediyespor'un siyah-kırmızı renkleriyle boyayan İpekyolu Belediyesi, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşturdu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, "Bu yıl şampiyonlukları hep beraber kutlayacağımız, kırmızı ve siyah renklerle nefes alabileceğimiz bir sokağımız olsun istedik. İlimize hayırlı olsun." dedi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk de İpekyolu Belediyesi'nin Vanlı taraftara önem verdiğini, açılışı yapılan sokağın da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Valilerin, kaymakamların artık Vanspor'a sahip çıkmaya başladığını ifade eden Yenitürk, bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Açılışa, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ferhat Vardar, AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım ile Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.