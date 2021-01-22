Van'da tansiyon hastası kadın karla kaplı yolun açmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Erciş ilçesinde 66 yaşındaki tansiyon hastası kadın ekiplerce karla kaplı yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde 66 yaşındaki tansiyon hastası kadın ekiplerce karla kaplı yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yolu kardan kapanan Yukarıçökek Mahallesinde yaşayan tansiyon hastası Hatice Pulat'ın rahatsızlanmasından dolayı yakınları 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine, Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Pulat, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca