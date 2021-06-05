Van'da Tandır Yanıkları Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organizesiyle Yanık Sempozyumu Tandır Yanıkları Çalıştayı Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organizesiyle Yanık Sempozyumu Tandır Yanıkları Çalıştayı Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.

İki gün sürecek ve "Facia Çukurlarına Dur De" sloganıyla bir otelde gerçekleştirilen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez tandırın bölgede başlı başına bir sorun olduğuna dikkat çekerek sempozyumun önemine vurgu yaptı.

Bu sempozyuma ev sahipliği yapmanın kedilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Vali Bilmez, "Çağdaş ülkeler Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Sözleşmesini konuşurken, biz tandırda kaç kişinin çalıştığını ve neler yaşandığının farkında değiliz. Belki bunun çözümü tandırı erkeklere yaktırmaktır. Ekmeği de erkeklere pişirtseydik bu sorun belki daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşurdu. Bunun bugün konuşulması, tartışılması, çözüm yolunun aranıyor olması bizim için çok değerli ve olumludur. Çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ederim. Biz sorunlarımızı konuşmaktan çekinmemeliyiz. Bütün çözümler, sonuçların tespitini yapmakla başlar" dedi.

Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bölgemizdeki tandırlar ekmek pişirmede kullanılması amacıyla yerden yapılmıştır. Kadınlar bu tandırlara eğilerek ekmek pişirdikleri için trajik kazalar yaşanmaktadır. Tandıra düşmeler sonucu ciddi yaralanmalar ve hatta ölümler yaşanabilmektedir. Yerden yüksek tandırların yaygınlaştırılması lazım. Ayrıca tandır dumanına maruz kalan özellikle kadın hastalarda da yemek borusu kanseri ve KOAH gibi rahatsızlıkların yoğun olduğu bir gerçektir" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise tandırın ciddi yanıklarla birlikte, dumanından dolayı ciddi hastalıklara neden olduğunu söyledi. Müdür Sünnetçioğlu, bölgede 50 yaş üstü kadınlarda görülen KOAH rahatsızlığının en büyük nedeninin tandır dumanı olduğunu kaydetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise sempozyumun amacı ve yapılan çalışmaları anlattı. Doç. Dr. Çelik "İlimizde yılda 3-4 kişi tandıra düşüp hayatını kaybediyor. KOAH ilimizde çok fazla. 10 yıllık veriler üzerinde çalışmalar yaptık. Saha çalışmalarında vatandaşları ve mahalle muhtarlarını eğitimlerimizle bilgilendirdik. Aktif tandır sayısını belirledik. Tandır dumanını analiz ettik. Bununla ilgili bir rapor hazırladık" dedi.

Farklı üniversitelerden bilim insanlarının sunum yaptığı sempozyuma Vali Mehmet Emin Bilmez ve Eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Halil Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Habermetre