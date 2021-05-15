- Van'da tam kapanma sessizliği
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- Van'da tam kapanma sessizliği

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

- Van'da tam kapanma sessizliği Van'ın en işlek cadde ve parkları koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

- Van'da tam kapanma sessizliği

VAN - Van'ın en işlek cadde ve parkları koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Van'da vaka sayısı 100 binde 71.95 olurken, 'Hayat Eve Sığar' haritasında ise uygulanan tam kapanmayla birlikte kent yeniden maviye döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da geçerli olan tam kapanma sürecinde sona gelindi. Ramazan Bayramı'nda da devam eden kısıtlama, Van'daki cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Kentin en işlek caddelerinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Van'da tam kapanma sessizliği
- Van'da tam kapanma sessizliği
- Van'da tam kapanma sessizliği
- Van'da tam kapanma sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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