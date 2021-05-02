Van'da tam kapanma sessizliği
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Van'da tam kapanma sessizliği

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Van'da tam kapanma sessizliği İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan tam kapanma kapsamında Van'ın cadde ve sokakları boş kaldı.

Van'da tam kapanma sessizliği

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan tam kapanma kapsamında Van'ın cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Perşembe saat 19.00'dan başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sürüyor. Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konulmuştu. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma uygulamasının üçüncü gününde Van'ın birçok cadde ve sokakları boş kaldı. Cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kalırken, polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.

Van'da tam kapanma sessizliği
Van'da tam kapanma sessizliği
Van'da tam kapanma sessizliği
Van'da tam kapanma sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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