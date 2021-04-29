Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk

Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da bu akşam başlayacak olan tam kapanma öncesi Ramazan Bayramı alışverişi yapmak ve ihtiyacını karşılamak isteyenler kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Van'da bu akşam başlayacak olan tam kapanma öncesi Ramazan Bayramı alışverişi yapmak ve ihtiyacını karşılamak isteyenler kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar; bayramlık, bu süreçte bağ ve bahçeyle uğraş için malzeme almak amacıyla pazara akın etti. Kısıtlama nedeniyle erken başlayan bayram alışverişi ise esnafa can suyu oldu.

17 günlük kısıtlama nedeniyle bayram yoğunluğunun erken başladığını söyleyen Mercan Altay isimli esnaf, bugünlerde tatlı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Altay, "Şu an tatlı satışlarına çok talep var. Şu an takip ettiğimiz kadarıyla bizim için genelge yayımlanmadı. Bu nedenle de şu an tatlı satışlarımız çok ancak sipariş konusunda bir belirsizlik olmasından dolayı sipariş alamıyoruz. Temennimiz bu 17 günlük kısıtlamanın ardından salgının ülkemizde kesinlikle bitmesidir" dedi.

"Genel bir normalleşme bekliyoruz"

Tam kapanmanın ardından vatandaşın bilinçli davranmasını isteyerek, kapanmanın ardından da genel bir normalleşme beklediklerini dile getiren Harun Karaman isimli esnaf ise "Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle 29 Nisan akşam 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar tam kapanma durumuna geçildi. Bu sebeple insanlarımız alışverişlerine bugünden başladı. Bugüne market için arife diyebiliriz. Yoğunluğumuz sabah 09.00 saatlerine başladı. İftar saatine kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte genel bir normalleşme bekliyoruz" diye konuştu.

"Bayram arifesi yaşıyoruz"

Bayram tıraşının tam kapanma nedeniyle erkene alındığını söyleyen berber Mustafa Ateş de, "Bu akşam başlayacak kısıtlama nedeniyle vatandaşlarımız bayram tıraşlarını erkene aldı. Şu an bayram arifesi yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle insanlar tıraş olamayacağı için şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram işlerimiz için de iyi oldu. Bu tür zamanlarda şehirde yaşanan hareketlilik biz esnafa can suyu oluyor. Bayramdan sonra inşallah normalleşme başlar da bu hastalık aramızdan kalkar" şeklinde konuştu. - VAN

Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk
Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Vedat Bilgin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da tam kapanma öncesi yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:39:14. #1.16#

title