Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu
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Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'ın Tuşba ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan 15 aylık Nurullah Güneş, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşuyor.

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu
16.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:44

Van'ın Tuşba ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan 15 aylık Nurullah Güneş, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşuyor.

İlçede yaşayan Aydın ve Semra çiftinin 15 aylık bebeği, 45 gün önce evlerinin bahçesinde süt kaynatılan kazana düştü. Sırtında, göğsünde ve kollarında yanıklar oluşan bebek, hastanenin Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Doktorların müdahalesiyle yeniden yaşama tutunan bebeğin yanıkları büyük oranda tedavi edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanık merkezinde tedavisi süren Güneş'in vücudunda 2. ve 3. derece yanıkların oluştuğunu söyledi.

Yapılan müdahaleyle bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Çelik, şunları diye getirdi:

"Hasta bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Merkezimizde hemen tedavi altına aldık. Durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. 2 kez ameliyat edildi. Şu anda genel durumu düzeldi, vücudundaki derin yanıklar iyileşti. Bugün hastamızı yoğun bakımdan çıkardık. Bu durum hem bizi hem de Nurullah Güneş'in ailesini çok mutlu etti."

Çelik, bölgede yanık vakalarının sık görüldüğünü ifade ederek, "Yanık Merkezimiz bölgede tek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Bölgede tandır, sıcak su ve süt yanıkları çok fazla görülüyor. Merkezimiz bu hastalara hizmet veriyor." dedi.

Baba Aydın Güneş ise talihsiz bir kaza sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan oğlunun iyileşmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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