Erciş'te sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Erciş'te sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aşağı Işıklı Mahallesi'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Kısa süren takibin ardından durdurulan minibüste yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 59 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Erciş'te sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
Erciş'te sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
Erciş'te sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
Erciş'te sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
Erciş'te sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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