Van'da şüpheli paket alarmı
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Van'da şüpheli paket alarmı

Van'da şüpheli paket alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan Beşyol'da akşam vaktinde bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan Beşyol'da akşam vaktinde bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan Beşyol meydanında akşam sularında bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri kontrollü bir şekilde patlattıkları şüpheli paket boş çıktı. Olay saat 20.00 sıralarında Beşyol meydanında bulunan Dabbaoğlu Parkında meydana geldi. Parkta bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı. - VAN

Van'da şüpheli paket alarmı
Van'da şüpheli paket alarmı
Van'da şüpheli paket alarmı
Van'da şüpheli paket alarmı
Van'da şüpheli paket alarmı
Van'da şüpheli paket alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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