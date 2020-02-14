: Van'da şüpheli çanta alarmı

14.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:21

Van'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta kontrollü olarak patlatılırken, içerisinden çıkan materyaller ise uzmanlarca incelenmeye alındı.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fakiye Teyran Parkı'nın karşısındaki bir banka şubesinin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alarak ilk müdahalede bulunan polis ekipleri, ardından tüm caddeyi boşaltarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Cadde üzerindeki binaların da boşaltıldığı olayda, çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı.

ÇIKAN MATERYALLER İNCELENMEYE ALINDI

Kontrollü bir şekilde patlatılan çanta içerisinde çıkan piknik tüpü ve diğer materyaller uzmanlarca incelenmeye alınırken, cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

İKİNCİ İHBARDA CADDE TEKRAR ULAŞIMA KAPATILDI

Kontrollü bir şekilde imha edilen çantanın ardından gelen ikinci ihbar, güvenlik güçlerini tekrar alarma geçirdi. Aynı cadde üzerindeki başka bir banka şubesinin önündeki şüpheli poşet için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Caddeyi ikinci kez trafiğe kapatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Banka şubesi önündeki iki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Şüpheli poşetlerden çöp çıkarken, cadde yeniden ulaşıma açıldı.

(Yılmaz Sönmez - Atilla İdiz/İHA)

Kaynak: İHA

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