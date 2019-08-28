28.08.2019 23:08

Van'da şüpheli çanta alarmı

TOMA'dan tazyikli su ile müdahale edilen çantadan kıyafet çıktı

VAN - Van'da cadde üzerinde park halindeki bir minibüsün kenarına bırakılan şüpheli çanta, polis alarma geçirdi. Bölgede bulunan TOMA'dan tazyikli su ile müdahale edilen çantadan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşyol Mevkiinde üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından park halindeki minibüsün kenarına bırakılan çanyatı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak uzman ekipleri bekledi. Şüpheli çantaya önce Beşyol Mevkiinde bulunan TOMA'dan tazyikli su ile müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanı, yaptığı kontrolde çantadan elbise çıkmasıyla, cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA