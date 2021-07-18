Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
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Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı

Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 28 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişi mezarları başında anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 28 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişi mezarları başında anıldı.

İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Programa katılan Çatak Kaymakamı ve Bahçesaray Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut, PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Sündüz Yaylası'na giden 24 kişinin, PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Burada ismi geçenler kardeşlerimiz, annelerimiz ve ağabeyimizdir. Bu resme bakınca, dünyanın en kanlı terör örgütünün resmini görüyorum. Katledilenler arasında yaşı küçük olan çocuklarımız var. Bir örgüt ancak bu kadar aşağılık olabilir. Normal psikolojiye sahip bir insan, bir yapı bunu yapabilir mi? Allah bu tür katliamları bir daha nasip etmesin. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize afiyetler diliyorum."

"El ele verelim insanlık suçu işleyenlere hesap soralım"

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise Sündüs katliamının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Yayladaki kadın ve çocukların 12 metrelik çadırda kurşuna dizildiğini aktaran Sabırlı, "Kader ve ölüm saatleri aynı olan 14 çocuk masum ve savunmasızdı. Silahsız sivilleri katleden PKK terör örgütünü, yaptıran ve planlayan hainleri şiddet ve nefretle kınıyorum." dedi.

Aileleri temsilen açıklama yapan Sabahattin Samsa da katliamda annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybettiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın, acımadan 24 cana kıydığını aktaran Samsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaylaya gelen eli silahlı, insanlıktan nasibini almamış, vatan haini 7 terörist 14'ü çocuk, 10'u kadın 24 mazlumu şehit etti. Silah seslerine karışan derin bir uğultu duyuldu. Gecenin karanlığına çocukların narin hıçkırıkları karıştı. Katliamın yapıldığı haberini alan halk vadiye akın eti. Cenazeler atların sırtında 3 saat patika yolda taşınıp şehitlikte ağıtlarla toprağa verildi. Bizler bu acıyı gördük. Rabb'im bir daha yaşatmasın. El ele verelim, insanlık suçu işleyenlere hesap soralım. Böyle zalim terör örgütlerine fırsat vermeyelim. Şehitlerimize sahip çıkalım."

Konuşmaların ardından şehit yakınları dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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