Van'da su ürünleri denetimi
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Van'da su ürünleri denetimi

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Van'da su ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 22-29 tarihleri arasında Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 22-29 tarihleri arasında Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki perakende ve balık tezgahlarında, iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, alabalık üretim tesislerinde, yol güzergahlarında su ürünleri denetimleri yapıldı. Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrolü yapılarak, amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında amatör balıkçılar bilgilendirilerek bilgilendirme notları dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Bir haftalık denetim süresince 7 iç su, 14 balıkçı barınağı/yanaşma yerinde 39 balıkçı gemisi, 23 perakende satış yeri, 13 alabalık tesisi, 9 su kaynağı (dere, çay) ve 10 adet amatör balıkçı olmak üzere toplam 115 denetim gerçekleştirildi. Doğal yaşamın devamı, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve vatandaşların mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini, ayrıca vatandaşların yasalara uygun şekilde balıkçılık faaliyetinde bulunmaları önem arz etmektedir" dedi. - VAN

Van'da su ürünleri denetimi
Van'da su ürünleri denetimi
Van'da su ürünleri denetimi
Van'da su ürünleri denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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