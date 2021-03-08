Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi
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Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi

08.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:53
Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ilçe personellerine yönelik 1380 Su Ürünleri Kanunu kapsamında eğitim verildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ilçe personellerine yönelik 1380 Su Ürünleri Kanunu kapsamında eğitim verildi.

İl müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, şube müdürü, şube personelleri ve 13 ilçede su ürünleri konusunda görevli personel katıldı. Toplantı İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker'in konuşmalarının ardında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli Mühendis Ahmet Barış tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna tadil getiren mevzuatlar ile ilgili sunumu ve Şube Müdürü Muhammet Demir tarafından 2020 yılı çalışmaları ve 2021 planlamalarıyla ilgili sunumuyla devam etti. Toplantıda denetimlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulundu. - VAN

Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi
Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi
Van'da su ürünleri bilgilendirme eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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