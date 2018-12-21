Van'da Su Kesintisi Uyarısı

Van'da yaşanan acil arızadan dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde oluşan acil arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, "Arızadan dolayı 21 Aralık 2018 Cuma günü akşam saat 19.00'dan 22 Aralık 2018 Cumartesi sabah saat 06.00'ya kadar Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Bahçıvan, Hafiziye, Halilağa, Şabaniye, Selahattin Eyyubi, Ali Paşa, Vali Mithatbey, Yeni Mahalle, Akköprü, Seyrantepe, Beyüzümü, Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Karşıyaka, Şerefiye ve Serhat mahalleleri ile Kevenli TOKİ, Bostaniçi TOKİ ve Sıhke TOKİ konutlarında kısmi su kesintisi uygulanacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA