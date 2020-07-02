Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyor Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafıHAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI DURDURDUVan Gölü yüzeyinde arama yapılmasının mümkün olmadığı için sabah saatlerinede arama yapılmadı.

Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı

HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI DURDURDU

Van Gölü yüzeyinde arama yapılmasının mümkün olmadığı için sabah saatlerinede arama yapılmadı. Öğleden sonra ise sadece 2 saatlik bir arama yapıldı. 14.00 başlayan arama-tarama çalışmaları rüzgar nedeniyle 16.00'da bitirildi. 2 saat boyunca sivil teknelerle birlikte bögede 2 jandarma bot timi, 45 jandarma iç güvenlik timi olmak üzere cesetlerin bulunduğu koordinatlarda göl yüzeyi taraması yapıldı. Şu ana kadar Çarpanak Adası açıklarında 2 kilometrekarelik alan tarandı. 45 jandarma personeli ise kıyı şeridinde cesetlerin kıyıya vurması ihtimaline karşı göl yüzeyinde arama çalışmasında bulundu. Van'da bulunan bir Row (su altı görüntüleme cihazı) cihazının yanı sıra ikinci Row cihazı da bölgeye ulaştı. Yarın sabah saatlerinden itibaren sonar ve 2 Row cihazıya Van Gölü'nde yeniden arama yapılacak. Şuana kadar Van Gölü'nda 89-93 metre derinlikte arama yapıldığı Row cihazının ise 250 metreye kadar sualtını görüntüleyebildiği belirtildi.

Kaynak: DHA