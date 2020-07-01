Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyor
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Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyor

Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyorVAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesinde yaşayan 2 yaşındaki Melek Memiş, evinin yakınında geçen su kanalı kenarında oynarken gözden kayboldu.

01.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:09

Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyor

VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesinde yaşayan 2 yaşındaki Melek Memiş, evinin yakınında geçen su kanalı kenarında oynarken gözden kayboldu. Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Annenin evde olduğu sırada dışarı çıkarak su kanalı yakınında oynayan Melek Memiş, bir anda ortadan kaybolunca yakınları hemen aramaya çıktı. 8 çocuk babası olan İnşaat işçesi Yücel Memiş ve yakınları suyu dere yatağına dökülen kanal çevresinde yaptıkları tüm aramalara rağmen Melek'in izine rastlayamayınca jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine Van Jandarma Sualtı timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yapılan aramalrda şu ana kadar sadece 2 yaşındaki Melek Memiş'e ait olduğu belirtilen bir terlik bulundu. Aramalar devam ederken, Melek Memiş'in amcası Hüseyin Memiş aramaların 6 saattir sürdüğünü belirterek, "Yeğenim bahçede oynarken aniden gözerden kayboldu. Yengem fark edince hemen bize haber verdi. Kendi imkanlarımızla yaklaşık 1 saat arama yaptık. Bulamayınca hemen Jandarma ve AFAD'ı aradık" dedi.

Van'da su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek'ten haber alınamıyor

Kaynak: DHA

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